Son Dakika: - Madrid'de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi - Son Dakika

- Madrid'de yarın başlayacak olan bölgesel karantina protesto edildi

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de artan korona virüs vakaları nedeniyle yarından itibaren 6 bölgede uygulanacak olan karantina tedbirleri protesto edildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'in bölgesel hükümeti tarafından geçtiğimi günlerde yapılan açıklamada, korona virüs salgınında vaka sayılarının artış gösterdiği 6 bölgede 21 Eylül'den itibaren karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamalardan çoğunluğu göçmenlerden ve düşük gelirli vatandaşlardan oluşan yaklaşık 850 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Başkentte sokaklara dökülen binlerce kişi yarın başlayacak olan karantina tedbirlerini protesto etti. Kısıtlamaların sadece yoksul bölgelere uygulandığını öne süren göstericiler, bölgesel hükümetin ayrımcılık yaptığını iddia etti. Protestocular, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini dile getirirken, daha iyi sağlık hizmeti talep etti. Göstericiler, Madrid Bölge Lideri Isabel Daz Ayuso'ya istifa çağrısında bulunarak, "Ayuso, virüs sensin" sloganı attı.

Başkentteki en yüksek enfeksiyon oranlarından birine sahip olan güney bölgesi Vallecas'ta sokağa çıkan vatandaşlar, sağlık sisteminin felç olduğunu ve yeni kısıtlamaların gelir kaybına yol açacağını aktardı. Eylemciler, "Vallecas getto değil" sloganı atarken, "Ayrıma hayır" ve "Sınıf temelli kilitlemeye hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martnez-Almeida sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda, kısıtlamaların yoksullara karşı ayrımcılık yapmadığını belirterek, "Birinci sınıf sakinler ve ikinci sınıf sakinler yok. Bu konuda birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Yarından itibaren başkentteki 6 bölgede başlayacak olan kısıtlamalar kapsamında bölge sakinleri yalnızca işe ve okula gitmek veya tıbbi yardım almak için bölgelerini terk edebilecekler. Parklara ve kamuya açık olan alanlara erişim kısıtlanacak. Toplantılar 6 kişi ile sınırlandırılacak. İşletmeler ise yerel saatle 22: 00'de kapatılacak.

Madrid Bölge Sağlık Şefi Enrique Ruiz Escudero yaptığı açıklamada ise bu tedbirlerin vaka sayısını azaltmaması halinde şehir genelinde bir karantinanın uygulanabileceğini ifade ederek, "Madrid'i kapatmak gerekirse, bunu yapacağız" dedi.

Öte yandan İspanya'da toplam vaka sayısı 659 bin 334'e, toplam can kaybı ise 30 bin 495'e ulaştı. İspanya, Avrupa'da en fazla vaka sayısında sahip ülke konumunda bulunuyor.