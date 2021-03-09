Son dakika haberleri: Magandalar polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobil içerisinden havaya rast gele ateş eden magandalar, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan mahallesi Menderes İlkokulu yakınlarında plakası tespit edilemeyen bir otomobilden etrafa rast gele ateş edildi. Yaklaşık 5-6 defa havaya ateş eden kimliği belirsiz magandalar olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerinin gelmesi üzerine olay yerine sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta bulunan boş mermi kovanlarında incelemelerde bulundu. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra otomobille kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN