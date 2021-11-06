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Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı

06.11.2021 14:11

Son dakika 3. sayfa haberi... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı Ucuza ev eşyası almak icin canlarını hiçe saydılar, şehrin merkezinde yüzlerce metre kuyruk oluştu Mağaza açılışında baygınlık geçirenler oldu, çocuklar kayboldu Bursa'da 8 katlı bir...

Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı

Ucuza ev eşyası almak icin canlarını hiçe saydılar, şehrin merkezinde yüzlerce metre kuyruk oluştu

Mağaza açılışında baygınlık geçirenler oldu, çocuklar kayboldu

BURSA - Bursa'da 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında yüz metreyi aşan izdiham yaşandı. Metrelerce kuyruğun oluştu açılışta, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bir çocuk yaklaşık 45 dakika annesini bulamayıp gözyaşlarına boğulurken, bir kişi fenalık geçirdi. Polis ekipleri, korona virüsü unutan vatandaşları dağıtıp mağazadaki satışı bir süreliğine durdurdu.

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 8 katlı bir züccaciye mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar yaklaşık metrelerce kuyruk oluşturdu. Zaman zaman kavgalar yaşanırken, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Çocuklar kayboldu, baygınlık geçirenler oldu

Açılışta ortaya çıkan görüntüler ise "pes" dedirtti. Bir anne, alışveriş yapmak için diğer müşterilerle yarışırken 6 yaşındaki kızını unuttu. Yaklaşık 45 dakika boyunca annesini bulamayan kız gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada mağaza görevlilerinin '1 adet kız çocuğu bulunmuştur' anonsu ise şaşırttı. 74 yaşındaki bir adam da fenalık geçirdi.

Mağaza açılışı iptal edildi, polis barikat kurdu

Açılış sırasında bir grup vatandaş, sıraya giren müşterilere tepki gösterdi. Salgını hiçe sayan alışveriş meraklıları ise tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler mağaza açılışını iptal ederken, mağaza kapılarını kapattırdı. Buna rağmen mağaza önünden ayrılmayan vatandaşlara polis ekiplere müdahale etti. Ekipler, mağaza önünde barikat kurarak içeriye girişleri engelledi.

Öte yandan yaşanan izdiham ve metrelerce kuyruk, drone ile havadan görüntülendi. Mağazada tüm züccaciye ürünlerinin maliyetine satıldığı bu sebeple izdiham olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şehirde benzer oluşumlara korona virüs tedbirleri kapsamında kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladılar.

Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı
Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı
Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı

Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mağaza açılışında izdiham... Yapılan indirim virüsü unutturdu, polis kalabalığı dağıtmak zorunda kaldı - Son Dakika
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