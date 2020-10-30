Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı - Son Dakika

Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı
30.10.2020 11:50
Tokat'ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri 48 yaşındaki muhtarı M.K.'yı 4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK
M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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