Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı - Son Dakika

M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

Hayatını kaybeden Dilay Kemer için spor ve medya dünyasından birçok isim başsağlığı mesajı paylaştı