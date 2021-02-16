Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu

16.02.2021 18:50
Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı bölgede dördüncü ambulansın mahsur kalması sonrasında mahalle halkı teyakkuza geçti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı bölgede dördüncü ambulansın mahsur kalması sonrasında mahalle halkı teyakkuza geçti. Kara saplanan 4 ambulans traktörle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi Acıelma mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kurudere Mahallesi'nde dördüncü ambulans yolda mahsur kaldı. Mahalleye H.M. isimli hastayı almak üzere göreve çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle kara saplanarak yolda kaldı. Mahallede adeta nöbet halinde olan muhtar Hasan Emanet ve mahalle sakinleri, gün içinde çıkardıkları üç ambulansın ardından dördüncü ambulansı da traktör ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansı traktör yardımıyla kurtardıklarını belirten Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, "Traktör ile destek vererek ambulansı çıkardık. Burada kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetre civarında. Kar temizleme aracıyla yollarımız bugün üç kez açıldı. Fakat tekrar buz tutmaya başladı" dedi. - SAKARYA

Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu
Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu
Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu
Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu
Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu

Ambulans, Traktör, Sakarya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu - Son Dakika


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