Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Arnavutköy'de daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup kavga etmeye başladı, mahalle savaş alanına döndü.

Arnavutköy'de daha önce kavga eden ve birbiriyle husumetli olan iki grup kavga etmeye başladı, mahalle savaş alanına döndü. Dakikalarca süren kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.

İddiaya göre Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta yaşanan olayda iki grup geçtiğimiz günlerde bir parkta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar bugün tekrar karşılaştı. Karşılaşmanın etkisiyle birbiri ile sözlü tartışmaya başlayan iki grup arasında daha sonra kavga çıktı. Kavgaya grupların akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda gece kartalı ve polis ekibi takviyesi yapıldı. Emniyet ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada taraflar göz altına alınarak karakola götürüldü.

(İHA)

Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü
Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü

Arnavutköy, Polis, Savaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi         
15:46
Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek         
15:27
Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti         
14:59
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler         
13:06
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mahalllede kavga çıktı, sokak savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei