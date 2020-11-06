Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti

06.11.2020 13:33

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katilinin müebbet hapse mahkum edilmesini aile yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katilinin müebbet hapse mahkum edilmesini aile yerinde bir karar olarak değerlendirdi.

Anne Şerife Yağlıkara, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karmaşık duygular içinde olduğunu, sevinç ile hüznü bir arada yaşadığını söyledi.

Evlat acısının katlanılması zor bir duygu olduğunu dile getiren anne Yağlıkara, "Evladımı kaybettim, ona üzülüyorum. Katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına ise seviniyorum. Biliyorum ki evladım geri gelmeyecek ama en azından katilleri serbest gezmeyecek. Başka annelerin canı yanmayacak." dedi.

Evladına duyduğu özlemin hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Yağlıkara, "Yüce adaletimize teşekkür ediyorum. Çok şükür Rabbime meleğimin kanı yerde kalmadı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, hiçbir şeye benzemiyor. Onu 9 ay karnında taşıyorsun, büyütüyorsun, bir katil gelip canını alıyor. Bu hak mıdır, adalet midir? Bunlar hiçbir zaman içeriden çıkmasın, devletimiz bunlara bakmasın." diye konuştu.

Baba Halil İbrahim Yağlıkara da olayın ilk gününden bu yana basının, sivil toplum kuruluşlarının ve avukatların kendilerini yalnız bırakmadığını, onların verdiği destekle ayakta kalmayı başardıklarını anlattı.

Adaletin yerini bulduğunu vurgulayan babaya Yağlıkara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eylül hiçbir zaman gelmeyecek ama başka Eylüller ölmeyecek, başka anne babalar yanmayacak, başka çocuklar katledilmeyecek ve tacize uğramayacak. Türkiye'ye örnek bir olay oldu. En başından beri adalete güveniyordum. Çocuğum cuma günü kayboldu, aslında Allah'ın her günü hayırlıdır ama bu cuma daha da hayırlı oldu. Hakim ve savcılarımız, Eylül'ü geri getiremedi ama bu kararla bizi yücelttiler."

Karar

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018'de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın katili Uğur Koçyiğit, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 30 yıl, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi yapmadı.

Annesi sanık Huriye Koçyiğit de "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 13 yıl 4 ay, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti
Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti
Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti
Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti

Eylül Yağlıkara, Polatlı, Ankara, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mahkeme kararı Eylül Yağlıkara'nın ailesinin yanan yüreğine su serpti - Son Dakika


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