Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar

Son dakika haberler... İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Erzurum'a atanan uzman doktorun, hamile olan eşinin Bursa'da özel bir firmada çalıştığını belirterek açtığı davayı kabul ederek atamanın iptaline karar verdi.

Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar, System.String[]

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Erzurum'a atanan uzman doktorun, hamile olan eşinin Bursa'da özel bir firmada çalıştığını belirterek açtığı davayı kabul ederek atamanın iptaline karar verdi.

Bursa'da yaşayan A.S, geçen yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladı.

A.S, o tarihte hamile olan eşinin de aynı kentte 2014'ten bu yana özel bir firmada çalıştığını belirterek, "aile birliği kapsamında" atamasının Bursa'ya yapılmasını istedi. Başvurusu komisyonca reddedilen A.S'nin ataması, Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası sonucu, Erzurum'un Oltu ilçesine yapıldı.

A.S, kararın, "ailenin korunması" ilkesine aykırı olduğunu, red kararında sebep gösterilmediğini, atandığı yerde eşinin aynı işi yapmasının mümkün olmadığını, karısının hamile olması nedeniyle de mesleğini iyi şekilde ifa edemeyeceğini savunarak, işlemin iptali için Bursa 4. İdare Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, A.S'nin, Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında stratejik personel (uzman tabip) olarak görev yapacak olması nedeniyle davayı reddetti.

A.S, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, oy çokluğuyla A.S.'yi haklı bularak dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Birinci İdare Dava Dairesi, gerekçesinde ise şu ifadelere yer verdi:

"Ailenin korunmasına yönelik olarak devlete verilen görevin yerine getirilebilmesinin temel koşullarından birisi aile birliğinin sağlanmasıdır. Aksi uygulama ailenin huzurunu temelden sarsarak maddi ve manevi anlamda toplum açısından giderilmesi çok zor zararları getirecektir."

A.S'nin avukatı ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Hukuk Müşaviri Coşkun Üzüm, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararını yerinde bulduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının çok güç şartlarda görev yaptığını vurgulayan Coşkun, "Kimse eşinden, yeni doğacak bebeğinden yıllarca ayrı kalmak istemez. Bu temel insan hakkıdır. Eşi de ailesi de son derece mutlu oldu." diye konuştu.

Üzüm, davanın İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararıyla kesinleştiğini ve başka temyiz aşaması bulunmadığını da sözlerine ekledi.

İstanbul, Erzurum, Bursa, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak İki doktor ve hastane polisi, hasta ve yakını tarafından darbedildi
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 19:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Mahkemeden zorunlu hizmet uygulamasına dava açan hekimi sevindiren karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei