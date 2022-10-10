Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü sonrası İngiltere'den İran güvenlik güçlerine yaptırım - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü sonrası İngiltere'den İran güvenlik güçlerine yaptırım

10.10.2022 21:50
Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü sonrası İngiltere'den İran güvenlik güçlerine yaptırım

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden "ahlak polislerine" ve bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara müdahale eden "ahlak polislerine" ve bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltire Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerinin yanı sıra, Ahlak Polisi Müdürü Mohammed Rostami Cheshmeh Gachi, Tahran Ahlak Polisi Şefi Haj Ahmed Mirzaei'nin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildiği, ayrıca söz konusu kişilere seyahat yasağı uygulanacağı belirtildi.

Yaptırım listesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gholamreza Süleymani, Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Eşteri, İran Polis Özel Kuvvetler Komutanlığı Başkanı Hassan Karami de yer aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, yaptırımların "İran otoritelerine açık bir mesaj gönderdiğini" belirtti.

Cleverly, İran güvenlik güçlerini hedef alarak, "Kadınlara ve kız çocuklarına uyguladığınız baskının ve kendi halkınıza uyguladığınız şok edici şiddetin hesabını sizden soracağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişi gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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