Ağrı'da bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yere merdivenle inen ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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