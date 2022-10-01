Son dakika haberi | 'Makas' sonrası kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | 'Makas' sonrası kaza kamerada

01.10.2022 10:37

Son dakika habere göre BAKIRKÖY'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı.

BAKIRKÖY'de otomobil sürücüsü trafikte makas attıktan sonra kaza yaptı. Kaza arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

Bakırköy Kennedy Caddesi'nde 29 Eylül Perşembe günü saat 17.00 sıralarında ilerleyen sürücü, makas attıktan sonra ikinci kez aynı hareketi yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol ortasında savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Yoldaki tehlike dolu anlar arkadan gelen araçtaki kameraya yansıdı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Kennedy Caddesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Makas' sonrası kaza kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | 'Makas' sonrası kaza kamerada - Son Dakika
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