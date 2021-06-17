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Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak

17.06.2021 16:39
Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak, System.String[]

Son dakika gündem haberi: MERSİN'de kadın çalışanı H.C.'nin (22) boğazına maket bıçağıdayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A. (29), hakim karşısına çıktı.

MERSİN'de kadın çalışanı H.C.'nin (22) boğazına maket bıçağı

dayayıp, cinsel saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan O.A. (29), hakim karşısına çıktı. 'Basit cinsel saldırı' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verildi.

Olay, 13 Aralık 2020'de merkez Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketinde meydana geldi. O.A., iş için il dışına çıkacaklarını söyleyip çalışanı H.C.'yi işyerine çağırdı. İş bitiminde O.A., ortalığı toplaması için H.C.'yi mutfağa çağırdı. O.A., mutfaktaki bulaşıkları toplayan H.C.'ye arkasından yaklaşıp saçından çekip öpmeye kalkıştı.H.C. karşı koyarken, O.A. bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı. H.C., yere yatırıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü O.A.'nın, bir yandan da bağırmaması için ağzını kapattığını, bu nedenle nefes almakta zorluk çekmesi üzerine saldırıya son verdiğini iddia etti. H.C., olayın ardından karakola giderek O.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan O.A., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.'OFİSE İSTEĞİYLE GELDİ'Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheli hakkında, 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından, 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mersin Adliyesi 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeaçılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık O.A., müşteki H.C. veavukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık O.A., hakkındaki iddiaları kabul etmedi. H.C. ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu savunan O.A., "Olay günü ofise kendi isteğiyle geldi. İş yerimizin karşısında karakol var, sigara içtiğimiz belli olmasın diye ışıkları açmadım. Çalışırken H.C.'nin telefonu çaldı. Telefondakiyle samimi konuşunca kıskandım, aramızda tartışma çıktı. Hiçbir şekilde saldırmadım. Sabah eve bırakmak için ofisten çıktık. Aleyhimde delil oluşturmak için beni güvenlik kamerasının olduğu bir yere götürdü ve araçtan atlamak istedi. Benden 12 bin TL para istedi, vermeyince de iftira attı"dedi.'BOĞAZIMA MAKET BIÇAĞI DAYAYAYIP SALDIRDI'Söz alan H.C. ise yaşananları gözyaşları arasında anlattı. Olaydan 15 gün öncesine kadar O.A.'nın iş yerinde çalışmaya başladığını belirten H.C., "Olay günü bana il dışından işaldığımızı, hazır olmamı söyledi. Saat 19.30 gibi gelip beni aldı. Normalde hemen yola çıkacağımızı sanıyordum ama eksikler olduğunu belirtti. Bu nedenle iş yerine gittik. Ofise gidince bilgisayarda yaptığı tüm işlerin yok olduğunu, baştan yapması gerektiğini söyledi. Gece 01.30'a kadar çalışıp silindiğini söylediği işi yetiştirmeye çalıştık. İşin bitmesininardından beni ortalığı toplamam için mutfağa çağırdı. Arkadan yaklaştı ve saçımı kenara doğru çekip öpmeye çalıştı. Ben de buna tepki gösterdim. İtip bağırmaya çalıştım, o andacebinden maket bıçağı çıkartıp boğazıma dayadı. Bağırırsam beni öldüreceğini söyledi. Beni mutfak tarafına doğru çekti. Bırakması için yalvarmaya başladım. Sakinleştirmeye çalıştım. Kaçmaya çalıştım, beni yere yatırarak ağzımı kapattı. Taytımı çıkartmaya çalıştı o an da fenalaştım. Bunun üzerine beni ayağa kaldırdı. Maket bıçağını aldım elinden. Sakinleşip içeriye geçtiğinde elimdeki bıçağı dolabın altına attım. Olaydan sonra beni arabasıyla Gözne yoluna doğru kaçırmaya çalıştı. Kaçırdığını fark edince, kapıyı açıp atlamak istedim. Bunun üzerine 'Tamam seni eve bırakacağım' dedi. Geri döndük ancak bu defa evimin olduğu sokağa dönmedi, yola devam etti. Işıklarda durduğu an kapıyı açarak eve kaçtım. Hemen karakola gidip şikayetçi oldum" diye konuştu.AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Müşteki avukatı sanık O.A.'nın işlediği suçun 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçu olduğunu belirterek, dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi ve ayrıca sanığın tutuklu yargılanması için talepte bulundu. Müşteki avukatının talebini haklı bulan savcı mütalaasında sanık O.A.'nın 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan ağır cezada yargılanmasını istedi. Mütalaayı değerlendiren mahkeme başkanı dosyayı ağır cezaya gönderdi. Sanığın tutuksuz yargılanmasına devam edilecek.


Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak
Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak

Asliye Ceza Mahkemesi, Saldırı, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Maket bıçaklı cinsel saldırı girişimi sanığı, ağır cezada yargılanacak - Son Dakika


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