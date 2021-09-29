Son dakika haberleri... Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, bazı yatırım ve hizmetleri inceledi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, düzenleme çalışması devam eden Kernek Meydanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan'a incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ve MASKİ Genel Müdürü Memet Mert eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Gürkan, yaptığı konuşmada, alan içerisinde kalan 20 bağımsız konutun kamulaştırmasının yapıldığına değinerek, "Bu çalışmalarımız sonucunda Kernek Meydanı eski nostaljik görünümüne yeniden kavuşmuş oldu. Bu alan içerisinde önceki yıllarda var olan suyun yeniden çıkarılması hem Kernek'in kendi kimliğinin, belleğinin yeniden ortaya çıkarılması anlamında önemli olacak hem de bu alanı kullanacak olan vatandaşlarımız için daha yeşil bir alan ve suyla iç içe bir ortam olacak. Çocuk oyun alanı, dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla müstesna bir yer olacak." ifadesini kullandı.

Kernek kadar önemli, Kernek ile özdeşleşmiş, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş ve Malatya'ya elektrik üreten santralle ilgili olarak da gerekli çalışmaları yaparak tarihsel boyutu ortaya çıkarıp çocuklara Türkiye'deki ilk santralin nasıl kurulduğunu ve nasıl elektrik üretildiğinin gösterilmesini de planladıklarını kaydeden Gürkan, "Malatya'nın tarihi ile özdeşleşmiş bir meydanı Malatya'mıza kazandıracağız." açıklamasında bulundu.

Gürkan, ayrıca Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi.

Selahattin Gürkan, burada 10 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı ve mahallenin sorununun büyük oranda çözüldüğü kaydedildi.