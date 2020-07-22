Son dakika haberleri: Malatya'da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malatya'da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Son dakika haberleri... Malatya'da Covid-19 kapsamında 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

Son dakika haberleri: Malatya'da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu, System.String[]

Malatya'da Covid-19 kapsamında 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yapılan başvurular sonrası 28 bin 114 kişi destek almaya hak kazandı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün 2020 Haziran ayı değerlendirmesi raporu açıklandı. Rapora göre, İşsizlik Sigortası kapsamında 2020 yılı Haziran ayı itibariyle İŞKUR'a başvuran 7 bin 170 kişiden bin 849 u işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Toplamda işsizlik ödeneği kapsamında 21 milyon 562 bin 105 TL ödeme yapıldı. Covid-19 kapsamın da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Yapılan başvurular da 28 bin 114 kişi hak kazandı. Kısa çalışma ödeneği kapsamın da 98 milyon 157 bin 345 TL ödeme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayan kişilere de Nakdi Ücret Desteği yapıldı. Nakdi Ücret Desteği kapsamın da 12 bin 179 kişiye 20 milyon 521 bin 674 TL ödeme yapıldı.

38 bin 422 kişi iş arıyor

Geçtiğimiz Haziran ayı rakamlarına göre Malatya'da 38 bin 422 kişi iş arıyor. İŞ KUR'a kayıtlı iş arayanların öğrenim durumuna göre dağılımı ise şöyle oluştu:

"İŞ KUR'a kayıtlı iş arayanların sayısı 2020 Haziran ayı itibarı ile 38 bin 422 kişi. TÜİK verilerine göre Malatya'nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2019 yılı için 66 bin'dir. İşsizlik oranı ise yüzde 9,9'dur. İŞ KUR Müdürlüğüne kayıtlı iş arayanların yüzde 35,9 'sı ilköğretim mezunu. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 35,7ile lise, yüzde 14,2 ile lisans ve yüzde 10,9 ile ön lisans mezunları takip ediyor. "

Sosyal durumlarına göre iş arayan sayıları

İŞ KUR'a kayıtlı 38 bin 422 iş arayanların yüzde 97,4'ü normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı yüzde 1,9 iken, eski hükümlülerin oranı yüzde 0,5'dır.

Yaş gruplarına göre iş arayanlar

İŞ KUR'a kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşuyor. 15-24 yaş aralığında değerlendirildiğinde bu gruptaki işsizlerin 13 bin 788 kişi toplam işsizler içindeki oranı yüzde 35,9 dur. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 15,6 ile 25-29 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 10,4 ile 20-24 yaş grubu geliyor. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 12,1 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 9 ile 25-29 yaş grubu yer alıyor.

İşe yerleştirme istatistikleri

2020 Haziran ayı itibariyle, İŞ KUR'a özel sektörde 5 bin 903 kişi, kamu sektöründe 76 kişi olmak üzere toplam 5 bin 979 kişi işe yerleştirildi. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlar olduğu görülüyor.

Engelli ve eski hükümlü istatistikleri

2020 Haziran ayı itibariyle, İŞ KUR'a toplam 719 engelli, 183 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 136 kişi işe yerleştirildi. Eski hükümlülerde ise 15 erkek iş arayan işe yerleştirildi. Engellilerde başvuranların yüzde 75,1'i erkek ve yüzde 24,9'i kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan yüzde 2,7 'si kadın yüzde 97,3 'si erkek olduğu belirtildi.

İŞ KUR'a 2020 Haziran ayı itibariyle 506 İşbaşı Eğitim programı başlatıldı. 42 Girişimcilik, 30 MEK İstihdam Garantili, 1 Engelli Kursu, 1 MEK İstihdam Garantisiz ve 4 MEK/Özel Politika olmak üzere 541 kurs ve program düzenlendi. Bu projelerde toplam 3092 iş arayana mesleki eğitim verildi.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri

2020 Haziran ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 22 bin 253 kişi olduğu belirtildi. 2020 yılında toplam 63 grupta yer alan 539 iş arayan ile grup görüşmeleri yapıldı. Ayrıca 3 bin 758 işyerine ziyaret düzenlendi. - MALATYA

Koronavirüs, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 04:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Malatya'da 4 bin 44 firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu - Son Dakika Ekonomi
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