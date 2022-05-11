Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

11.05.2022 13:08
Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Malatya'da 6 otomobilden akü çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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