Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi

13.04.2022 12:59
Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi

Son dakika haber: Malatya'da asayiş uygulamalarında ruhsatsız 6 tabanca, 5 tüfek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulamalarında ruhsatsız 6 tabanca, 5 tüfek ile bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, asayiş ekiplerince huzur ve güvenliğin temini yönünde kent merkezinde denetimler yapıldı.

Ekipler, asayiş kontrollerinde ruhsatsız 6 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda fişe ve kesici alet ile 16 uyuşturucu hap ve 8,8 gram narkotik madde ele geçirdi.

Şüphelilerle ilgili işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Malatya'da asayiş uygulamalarında 11 silah ele geçirildi - Son Dakika
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