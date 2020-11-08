Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Sırrı Sarı (73) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, ilçe kırsalındaki Karslılar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Aracın altında kalan Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın cenazesini Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
- Kaynak: AA
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