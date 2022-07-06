Malatya'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş halde ölü bulundu

MALATYA Malatya'da 43 yaşındaki bir şahıs boş arazide başında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, 13.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Binbaşı sokak içerisinde boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yerde yatan bir şahsı gören sokak sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın başında silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbarda bulunan sokak sakini gece 02.00 ila 03.00 aralığında bölgede silah sesi duyduğunu sabah saatlerinde ise yerde yatan şahsı gördüğünü ilk olarak önemsemediğini daha sonra şahsın uzun bir süre hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce çağrı merkezini aradığını belirtirken, yapılan incelemelerde ölü olarak bulunan şahsın 43 yaşındaki Hacı Serkan Ö. olduğu tespit edildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, hayatını kaybeden şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu kısa bir süre önce cezaevinde çıktığı belirtildi.

Hacı Serkan Ö.'nün cenazesi yapılan incelemelerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.