Dumandan etkilenen ve durumlarının iyi olduğu belirtilen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çatı yangını söndürüldü - Son Dakika

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