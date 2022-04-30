Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

30.04.2022 11:03
Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Malatya'da çatıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesinde bitişik nizamda bulunan iki evin çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yanın çıktı.

Ev sahiplerini 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 araç ve 12 personelle giderek yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipler yangını söndürerek, soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu.

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Yeşilyurt, İtfaiye, Malatya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Malatya'da çatıda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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