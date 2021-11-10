Son dakika... Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede - Son Dakika

Çöken binayla ilgili gözaltına alınanlar adliyede
MALATYA - Malatya'da çöken iki katlı bina ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Malatya'da dün akşama doğru İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen 2 katlı binanın çökmesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığının başlatmış olduğu soruşturma kapsamında bahse konu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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