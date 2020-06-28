Son dakika haberleri: Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

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Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu

Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?