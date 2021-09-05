Son dakika haberleri... MALATYA'DA EKMEK FIRININDA PATLAMA - Son Dakika

MALATYA'da, ekmek üretimi yapılan fırında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama hasara yol açtı.
Olay, gece yarısı Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde meydana geldi. Ekmek üretimi yapan bir fırında doğal gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Patlama sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, iş yeri ile park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Görüntülü Dökümü
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Olay yeri
İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri
Kalabalıktan görüntü
Demir yığını
İşyerinden görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera Taha AYHAN-MALATYA-DHA
Kaynak: DHA
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