Son dakika haberleri... Malatya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 1'i muvazzaf 5 gözaltı - Son Dakika

Öte yandan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir muvazzaf üsteğmen de kentte gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı.

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