Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra edilen operasyon sonucu şüpheli, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın işlemlerine devam ediliyor. - MALATYA