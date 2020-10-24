Son dakika haberleri! Malatya'da FETÖ soruşturmasında 16 şüphelinin ifadesi alındı - Son Dakika

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan 16 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ'ye iltisaklı polis akademisinden atılan öğrencilerle ilgili çalışma yapıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat gereği kentte bulunan ve FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüphelinin ifadeleri alındı.

Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

3 kişinin ise ifadeleri gereği yapılmak üzere devam eden soruşturmalara gönderildi.