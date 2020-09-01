Malatya'da, 119 gümrük kaçağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasıyla şüpheliler C.A. ile M.H.K'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
Araçta, 15 gümrük kaçağı hızlı Kovid-19 test kiti bulundu.
Zanlıların alınan ifadelerinin ardından C.A'nın babası Z.A.A'nın iş yerinde yapılan aramada ise 114 Kovid-19 test kiti ele geçirildi.
Şüpheliler C.A, M.H.K. ile Z.A.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:31 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Malatya'da gümrük kaçağı Kovid-19 test kitleri ele geçirildi - Son Dakika