Zanlıların alınan ifadelerinin ardından C.A'nın babası Z.A.A'nın iş yerinde yapılan aramada ise 114 Kovid-19 test kiti ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmasıyla şüpheliler C.A. ile M.H.K'nin içerisinde bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok atanan branş, sınıf öğretmeni ve din kültürü öğretmenliği oldu