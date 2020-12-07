Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı - Son Dakika

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.