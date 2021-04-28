Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, jandarma aracından Kovid-19 tedbirlerine uyulması için uyarı anonsları yaptı.
Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları durduran jandarma, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi - Son Dakika