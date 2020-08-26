Son dakika haberleri | - Malatya'da kaçak kenevir operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

- Malatya'da kaçak kenevir operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA - Malatya'da kaçak olarak ekilmiş 3 bin 200 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Akçadağ İlçesi Ortaköy Mahallesinde kaçak kenevir bitkisi ekildiği ihbarı alındı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu, iki şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada, kaçak olarak ekilmiş 3 bin 200 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 123 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.