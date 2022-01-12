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Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

12.01.2022 13:40

Malatya'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Malatya'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

M.Y. idaresindeki 44 BE 101 plakalı hafif ticari araç, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi Gönültaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen aracın içinde mahsur kalan ve yaralanan M.Y'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı
Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı

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Yeşilyurt, Tragger, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanala devrilen aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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