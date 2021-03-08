Kovid-19 denetiminde karanfil dağıtıldı - Son Dakika

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, dinamik denetim modeli kapsamındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetlemelerine katılarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde drone ile Kovid-19 denetimi yapıldı, tedbirleri uymayanlara ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ise bir toplu taşıma aracındaki denetime katıldı.

Dinamik denetim kapsamında toplu taşıma araçlarının kontrol edildiğini aktaran Dağdeviren, "Maske, mesafe ile kuralları hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için yolcu olan tüm hanımefendilerin gününü kutluyorum. Arkadaşlar Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıtacak." ifadelerini kullandı.

Dağdeviren, konuşmasının ardından kadınlara kırmızı karanfil dağıttı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekiplerince ise "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kadınlara kırmızı karanfil verildi.