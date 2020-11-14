Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açık ve kapalı tüm pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı kararlar aldı.

Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla il genelinde açık ve kapalı tüm pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi.

Öte yandan, bugünden itibaren ikinci bir karar alınınca kadar, 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri kararlaştırıldı.

Bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.