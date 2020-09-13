Son dakika haberleri: Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Semt pazarlarında da denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 15:09 - Kaynak: AA
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