Son dakika haberleri: Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki yol kontrol noktalarında araçları durdurarak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Semt pazarlarında da denetim yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına riayet etmelerini istedi.