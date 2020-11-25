Son dakika haberleri: Malatya'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk bölgelerindeki şehirler arası kara yolları ile şehir içi yollarda Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.
Ekipler, şehirler arası yolcu otobüslerinde mesafe ile maske denetimi yaptı.
Kent merkezinde de toplu taşıma araçlarında denetim yapan ekipler, Kovid-19 tedbirlerine uyulması gerektiğini vurguladı.
- Kaynak: AA
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