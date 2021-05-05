Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kaldırım mahallesinde Ulaş Yılkınç'a ait kümeste henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Malatya 'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.

Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu