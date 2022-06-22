Son dakika: Otomobilin çarptığı genç kız öldü - Son Dakika
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Son dakika: Otomobilin çarptığı genç kız öldü

22.06.2022 17:06

Son dakika haberleri: Malatya'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da otomobilin çarptığı 18 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Kunuk'a (18) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kunuk, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden birine aracın çarpması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Otomobilin çarptığı genç kız öldü - Son Dakika

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