Malatya'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün Malatya'daki yapılanmasına yönelik Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Akçadağ ilçesinde ise 1 şahsın yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şahsın işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği belirtildi. - MALATYA
- Kaynak: İHA
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