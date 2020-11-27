Son dakika haberleri... Malatya'da, PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
27.11.2020 16:41
Son dakika haberi: MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya üye 2 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 22 örgütsel kitap ile 3 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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