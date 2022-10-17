Son dakika haberleri! Malatya'da polislere eğitim

Malatya'da polislere, olay yeri ve bomba imha uzmanları tarafından eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlükte görevli olay yeri ve bomba imha uzmanlarınca merkez ve ilçelerde görevli personelin dikkat ve duyarlılığını canlı tutmak amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

Eğitimde personel, "olay yerine giden ilk ekibin görev ve sorumlulukları, şüpheli paketlerde alınacak çevre tedbirleri, bombalı ve silahlı eylemler, X ray cihazlarında patlayıcı madde görüntüleri ve patlayıcı türleri" konularında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirildi.