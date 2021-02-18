Malatya'nın Darende ilçesinde, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek program düzenlendi.

Başta tarihi Somuncu Baba Camisi olmak üzere kentteki birçok camide, Regaip Kandili idrak edildi.

Vatandaşlar, Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Somuncu Baba olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliyeye içerisindeki camiye namaz kılmak için gelenler, türbeyi de ziyaret etti.