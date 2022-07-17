Günedoğru Mahallesi girişinde yol kontrolü yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada, çeşitli markalarda 5 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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