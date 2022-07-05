Son dakika haberleri | Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

05.07.2022 15:28
Son dakika haberleri | Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan sanayide esnaf arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, V.K'yi tabancayla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan V.K, ilk tedavisinin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

Olay yerine gelip çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'da silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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