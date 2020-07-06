Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında yaşanan kavgada açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet eden 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.