Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerindeki aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 3 cep telefonu ele geçirilen şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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