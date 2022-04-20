Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

20.04.2022 11:46
Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 3 cep telefonu ele geçirilen şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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Jandarma, Malatya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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