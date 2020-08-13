Son dakika haberleri: Malatya'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da bir taksi durağına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Barbaros sokak içerisinde bulunan bir taksi durağı önüne otomobille gelen 2 kişi tarafından durağa tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralanırken, olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen, Y.A. ile E.D. olay yerinden araçla kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın gerçekleştiği sokakta detaylı inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan buldu.

Ekiplerin şüpheleri yakalamak için başlamış olduğu çalışma sürüyor.