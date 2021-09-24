Malatya'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlının söz konusu paylaşımları yaptığı cep telefonuna el kondu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Malatya'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika