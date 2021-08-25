Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız 1 tabancayla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince İstiklal Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta bulunan şüpheliler E.K, ve R.G.K'nin üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 16 fişek, 6,32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.