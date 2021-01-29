Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
29.01.2021 23:32
Son dakika haberi... - Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
- Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
MALATYA - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konu ile alakalı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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