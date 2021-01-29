- Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

MALATYA - Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kilo 30 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Bir şahsın aracında yapılan aramada tavan bölümüne gizlenmiş 1 kilo 30 gram etamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.