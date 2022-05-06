Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

06.05.2022 16:23
Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da düzenlenen operasyonda 113.67 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 113.67 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada, 113.67 gram metamfetamin maddesi ile 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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